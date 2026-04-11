Ancora un orrore nel pisano | testa di lupo mozzata e appesa sul cavalcavia della Fi-Pi-Li

Un nuovo episodio inquietante si è verificato nel territorio pisano, pochi giorni dopo un fatto analogo. Venerdì 10 aprile, sulla Fi-Pi-Li, in prossimità di Cascina, è stato ritrovato un oggetto che ha suscitato scalpore: la testa mozzata di un lupo appesa su un cavalcavia. La scoperta è stata fatta grazie alle segnalazioni di diversi cittadini che hanno notato la presenza dell’oggetto.

Ancora un episodio macabro nel territorio pisano, dopo quello avvenuto la scorsa settimana. La testa mozzata di un lupo è stata appesa su un cavalcavia che sovrasta la Fi-Pi-Li nella zona di Cascina: il ritrovamento è avvenuto venerdì 10 aprile, in seguito alle segnalazioni dei molti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Dal cavalcavia spunta testa di lupo appesa, terribile scena sulla Fi-Pi-Li a Cascina: indagano i carabinieriIl rinvenimento da parte di numerosi automobilisti sulla Firenze-Pisa-Livorno ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri forestali che stanno... Leggi anche: Testa di lupo mozzata appesa a un cartello stradale sull'Arnaccio Argomenti più discussi: Orrore in Toscana e Liguria: una testa di lupo appesa ad un palo e un esemplare maschio trovato agonizzante con pallini nelle zampe. E' morto durante l'operazione; Fi-Pi-Li, la testa di un lupo appesa al cavalcavia: indagano i carabinieri; Lupo decapitato e appeso a un cartello: orrore in Toscana, il WWF denuncia un clima d’odio crescente; La 70enne violentata nell’androne di casa: Mi ha chiesto dei soldi, poi l’incubo. Ora ho paura, la mia vita è stravolta. SALENTO, ORRORE IN FAMIGLIA: BIMBA DI 9 ANNI PRESA A MORSI E PICCHIATA DALLA MADRE Una donna di 40 anni, residente nella provincia di Lecce, è finita sotto indagine con l'accusa di maltrattamenti pluriaggravati nei confronti della figlia di soli - facebook.com facebook Non fa solo orrore e spavento in sé la posizione del PD milanese, che adesso vuole “boicottare” contro Netanyahu pure la Tel Aviv anti-Netanyahu, in base al principio per cui tutti gli ebrei rispondono di qualunque ebreo e ciascun ebreo di ciascun altro (ma n x.com