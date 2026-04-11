Anche gli antichi egizi avevano un blocco note dove prendere appunti a scuola La scoperta di 13mila ostraka Di cosa si tratta

Durante uno scavo nel sito archeologico di Athribis, nell’Alto Egitto, sono stati trovati circa tredicimila ostraka, frammenti di ceramica e pietra usati come supporto per scrivere nell’antichità. La scoperta fornisce un nuovo sguardo sulle pratiche quotidiane degli antichi egizi, che utilizzavano questi frammenti come appunti scolastici o strumenti di comunicazione. La maggior parte degli ostraka risale a un periodo compreso tra il IV e il I secolo a.C.

Una recente campagna di scavo nel sito archeologico di Athribis, nell’Alto Egitto, ha portato alla luce circa tredicimila ostraka, frammenti di ceramica e pietra utilizzati nell’antichità come supporto per la scrittura. La scoperta, resa nota da missioni archeologiche attive nell’area, tra cui team dell’Università di Tübingen in collaborazione con il Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità, offre nuovi elementi per comprendere la vita amministrativa, religiosa e quotidiana tra epoca tolemaica e romana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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