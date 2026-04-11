Altri 400 alberi ancora da abbattere lungo l' A20 l' esperto incaricato dal Cas | Non c' è altra soluzione vi spiego il perché

Lungo l'autostrada A20 sono previsti circa 400 alberi da abbattere, secondo quanto comunicato dal direttore generale del Cas. L’esperto incaricato ha dichiarato che non ci sono alternative e ha spiegato le ragioni legate alla sicurezza degli utenti della strada. La decisione ha sollevato polemiche e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della guardia forestale. Il rappresentante del Cas ha affermato di assumersi la responsabilità di questa scelta.

“Qui c'è in ballo la sicurezza di chi utilizza l'autostrada e io ne sono responsabile”. Non usa giri di parole Franco Fazio, direttore generale del Cas, dopo le polemiche sull'abbattimento degli alberi lungo l'A20 e la contestuale inchiesta portata avanti dalla guardia forestale. Gli abbattimenti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Zerocalcare e il clima nella sinistra: «Vi spiego perché è terrorizzata dal dissenso e dal conflitto. L’antifascismo ormai è associato al terrorismo»Un Auditorium Parco della Musica gremito ha accolto Zerocalcare a Roma per l’evento di chiusura di Libri Come.