Alluvione 2022 l' ingegner Stefano Babini nominato Commissario per la ricostruzione

Il Consiglio dei Ministri ha nominato l’ingegner Stefano Babini come Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone delle Marche colpite dall’alluvione del 15 e 16 settembre 2022. La nomina riguarda la gestione delle operazioni di ricostruzione nei territori danneggiati dall’evento meteorologico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e coinvolge direttamente le autorità locali e le istituzioni competenti.

ANCONA - Il Consiglio dei Ministri ha nominato l’ingegner Stefano Babini Commissario straordinario per la fase della Ricostruzione nei territori della regione Marche colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre. La decisione, adottata dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Ricostruzione post alluvione: il commissario straordinario Curcio spiega la nuova ordinanzaL’ordinanza numero 572026, firmata dal Commissario straordinario Fabrizio Curcio, segna una svolta fondamentale per le comunità romagnole colpite... Italia regione Marche, Alluvione Marche 2022, Babini nominato Commissario per la Ricostruzione