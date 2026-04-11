Allegri CT della Nazionale? Il tecnico rossonero smentisce ma Pedullà non si fida | Sotto sotto ci spera

Il tecnico del Milan ha negato di essere stato contattato come possibile allenatore della nazionale, smentendo le voci circolate nelle ultime settimane. Tuttavia, un giornalista sportivo ha commentato che, nonostante la smentita pubblica, ci sarebbero ancora dubbi sulla reale posizione del tecnico, che potrebbe comunque nutrire speranze di assumere il ruolo in futuro. La situazione rimane al centro di discussioni nel mondo del calcio.

Il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare con insistenza per la panchina della Nazionale. Nonostante la smentita pubblica, il tecnico del Milan resta uno dei profili più apprezzati in vista della scelta del prossimo commissario tecnico. Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, l'allenatore rossonero ha chiarito la propria posizione: "Non mi interessa, penso solo al Milan. Prima del ct devono scegliere chi sarà il presidente della Figc". Parole che sembrano chiudere almeno per ora a un possibile addio. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', però, il giornalista Alfredo Pedullà offre una lettura diversa: “Sotto sotto ci spera”, avrebbe detto riferendosi ad Allegri, convinto che l’allenatore livornese non disdegnerebbe una chiamata della Federazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri CT della Nazionale? Il tecnico rossonero smentisce, ma Pedullà non si fida: “Sotto sotto ci spera” Gattuso non sarà più il ct della Nazionale: si valutano anche allenatori sotto contrattoMatteo Moretto, intervenuto su YouTube, ha parlato di Gattuso del futuro della Nazionale Italiana. Allegri Milan, serata di prestigio per il tecnico rossonero: il Ministro della Salute premia l’allenatore! Il motivoCalciomercato Juve, pista Diogo Costa in stand-by: valutazione troppo alta e trattativa bloccata. Temi più discussi: Gattuso lascia, chi sarà il prossimo Ct dell'Italia? Conte e Allegri i nomi principali; Conte o Allegri? La sfida tra i due possibili ct della Nazionale: perfetti per chi non vuole cambiare nulla; Allegri ct della Nazionale? Max chiude la porta: Voglio fare la Champions con il Milan; Italia, Allegri candidato alla panchina. Rispunta un'intervista del 2017: Sarebbe un orgoglio. Max Allegri nuovo ct dell’Italia? Cassano attacca, il tecnico lo sbeffeggia in conferenza stampaAllegri è tra i candidati alla panchina azzurra insieme ad Antonio Conte e Roberto Mancini. La decisione definitiva verrà presa dopo le elezioni federali di giugno. A dirigere gli Azzurri nelle ... sportal.it Nuovo ct della Nazionale, Allegri si defila: Penso solo al Milan, ma mai dire maiIl tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha affrontato con la consueta lucidità diversi temi caldi durante la conferenza stampa che precede la sfida cruciale ... thesocialpost.it Secondo la Gazzetta questi sono i 10 giocatori del Milan certi di restare anche nella prossima stagione, punti fermi attorno a cui Allegri costruirà la squadra. Ovviamente discorso a parte per Modric, sarà lui a decidere se continuare o no in rossonero. Ciò non v - facebook.com facebook Il Giornale: "Allarme rossonero. L'avvertimento di Allegri a squadra, club e tifosi: 'Lucidità o è un disastro'" x.com