Al via nei distretti dell’Asp di Catania la presentazione del Profilo di Salute
Lunedì 13 aprile inizierà nei distretti dell'Asp di Catania la presentazione del Profilo di Salute della Provincia. L'evento coinvolgerà le diverse aree sanitarie per illustrare i dati relativi allo stato di salute della popolazione locale. La procedura si svolgerà in più tappe nei vari distretti, con incontri dedicati ai professionisti sanitari e ai cittadini interessati.
Prende avvio lunedì 13 aprile il percorso di presentazione del Profilo di Salute della Provincia nei Distretti sanitari dell'Asp di Catania. Due i momenti in programma nella prima giornata: alle ore 14.00, la presentazione del Profilo di Salute, presso l'Aula Consiliare del Comune di Gravina di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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