Asp di Catania e sindaci dell' Area metropolitana a confronto su Profilo di Salute 2025

Oggi presso il Palazzo della Regione Siciliana, l’Asp di Catania ha incontrato i sindaci dei Comuni dell’Area metropolitana per discutere sul Profilo di Salute 2025. L’iniziativa, promossa dalla direzione generale dell’Asp, ha coinvolto rappresentanti locali in un confronto sulla pianificazione condivisa delle politiche sanitarie e sull’innovazione nel settore della salute pubblica. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra enti e amministrazioni territoriali.

Il documento, prima fotografia organica e strutturata dello stato di salute della popolazione su base distrettuale, orienterà la programmazione territoriale All'incontro hanno preso parte il viceprefetto vicario Giovanna Longo, che ha portato i saluti del Prefetto di Catania Pietro Signoriello; la consulente per la Salute e i Servizi sociali della Città Metropolitana di Catania Ninni Decembrino, in rappresentanza del sindaco Enrico Trantino; numerosi sindaci e assessori del territorio; il direttore amministrativo dell'Asp di Catania, Tamara Civello. Presenti, inoltre, i direttori dei dipartimenti aziendali, dei distretti sanitari e delle...

Città Metropolitana, confronto con i sindaci su viabilità e turismo: interventi mirati per sicurezza e sviluppo

Il direttore generale dell'Asp in visita all'area sanitaria dell'Ucciardone: "Più tutela per la salute dei detenuti"

