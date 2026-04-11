Aimone di Savoia-Aosta rivendica il trono ma il cugino Emanuele Filiberto non intende cederglielo

Aimone di Savoia-Aosta, figlio di Amedeo di Savoia e cugino di Emanuele Filiberto, ha recentemente affermato di essere lui il legittimo titolare del ruolo di vertice familiare, sostenendo di dover occupare

Aimone di Savoia-Aosta, figlio di Amedeo di Savoia e cugino di Emanuele Filiberto, rivendica il suo ruolo apicale all'interno della famiglia dichiarando di essere lui a dover occupare "il trono". Il principe, però, non è dello stesso parere e anzi ribadisce di dover essere lui il potenziale re. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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