Il gran finale di ‘Demarcazioni’. Nella giornata di ieri il primo festival italiano della geopolitica, andato in scena sotto le cento torri a partire dalla giornata di venerdì, si è concluso con un risultato davvero impensabile. In questi tre giorni sono stati davvero in tantissimi a partecipare agli innumerevoli momenti allestiti per riflettere sulla situazione globale che sta producendo conseguenze significative anche a livello locale. Oltre 6mila le presenze fatte registrare nei vari appuntamenti sold out, a testimonianza di un interesse forte e trasversale verso questi temi. Un’intuizione che si è rivelata vincente: portare la geopolitica fuori dai contesti specialistici e dentro la città per generare il dibattito tra le persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival geopolitica. Oltre 6mila presenze per ’Demarcazioni’: "Così Ascoli cresce"

Articoli correlati

‘Demarcazioni’, ad Ascoli Piceno il primo festival italiano di GeopoliticaRoma, 25 febbraio 2026 – Dove ci porteranno gli odierni scenari di guerra globale? Come gestire l’intelligenza artificiale? Quali gli esiti della...

Ascoli Piceno si prepara ad accogliere Demarcazioni, il primo Festival della Geopolitica in ItaliaMai come in questo momento storico così complesso, le relazioni geopolitiche influenzano la vita di ciascuno di noi.

Altri aggiornamenti su Così Ascoli

Temi più discussi: Festival geopolitica. Oltre 6mila presenze per ’Demarcazioni’: Così Ascoli cresce; La geopolitica ad Ascoli, oltre 6mila presenze per 'Demarcazioni'; Ascoli, demarcazioni chiude con il botto: 6mila presenze. Oltre 100 i relatori presenti nelle tre giornate di eventi con dibattiti e mostre; Ascoli, oltre la ricostruzione. Castelli: Città e borghi storici in rete, così l’Appennino sopravvive.

Festival geopolitica. Oltre 6mila presenze per ’Demarcazioni’: Così Ascoli cresceIl sindaco Fioravanti: La città ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento stabile per la riflessione su temi di così grande importanza. ilrestodelcarlino.it

Ascoli Piceno, 'Demarcazioni - Festival della Geopolitica' si chiude con oltre 6mila presenze. Fioravanti: ''Un risultato straordinario''Si chiude con un risultato straordinario la prima edizione di Demarcazioni – Festival della Geopolitica, il primo festival in Italia interamente dedicato alla geopolitica. Per tre giorni, Ascoli Picen ... picenotime.it

NUOVO SALVATAGGIO Ci è stato segnalato ad Ascoli Piceno questo micio visibilmente malato, così le nostre volontarie si sono immediatamente attivate per il recupero. Ora si trova ricoverato presso l'ambulatorio veterinario del dott Pasquali in attesa di facebook