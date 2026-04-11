Agatha Christie torna disponibile su Audible con una nuova versione di uno dei suoi romanzi più amati,

Uno dei romanzi più amati di Agatha Christie, La serie infernale torna a vivere trasformandosi in un’esperienza immersiva grazie ad Audible Originals. Non una semplice lettura, ma un racconto corale, costruito come una vera e propria messa in scena, dove ogni personaggio prende voce attraverso un cast d’eccezione. Tra questi, spicca l’interpretazione di Hastings, figura chiave e controcanto perfetto all’acume di Poirot, qui restituita con sfumature inedite da Alberto Malanchino. Lo abbiamo incontrato per entrare nel cuore di questo progetto e scoprire cosa significa dare corpo — e respiro — a uno dei personaggi più iconici dell’universo di Christie.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Agatha Christie torna su Audible, Alberto Malanchino racconta Hastings ne «La serie infernale»

I Sette Quadranti: Il giallo di Agatha Christie su Netflix che spacca il pubblicoNetflix colpisce ancora nel segno del mistero, ma questa volta il verdetto del pubblico è diviso.

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