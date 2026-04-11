Agatha Christie torna su Audible Alberto Malanchino racconta Hastings ne La serie infernale
Agatha Christie torna disponibile su Audible con una nuova versione di uno dei suoi romanzi più amati,
Uno dei romanzi più amati di Agatha Christie, La serie infernale torna a vivere trasformandosi in un’esperienza immersiva grazie ad Audible Originals. Non una semplice lettura, ma un racconto corale, costruito come una vera e propria messa in scena, dove ogni personaggio prende voce attraverso un cast d’eccezione. Tra questi, spicca l’interpretazione di Hastings, figura chiave e controcanto perfetto all’acume di Poirot, qui restituita con sfumature inedite da Alberto Malanchino. Lo abbiamo incontrato per entrare nel cuore di questo progetto e scoprire cosa significa dare corpo — e respiro — a uno dei personaggi più iconici dell’universo di Christie.🔗 Leggi su Panorama.it
I Sette Quadranti: Il giallo di Agatha Christie su Netflix che spacca il pubblicoNetflix colpisce ancora nel segno del mistero, ma questa volta il verdetto del pubblico è diviso.
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