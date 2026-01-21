Il tè letterario per Agatha Christie

Il tè letterario dedicato ad Agatha Christie invita a scoprire i personaggi e le atmosfere che hanno reso celebre l’autrice, tra pagine e immagini tratte dalla sua vasta produzione. L’appuntamento si terrà domani alle 17 all’Art Hotel Milano, offrendo un’occasione per approfondire i rituali e gli indizi che hanno caratterizzato i suoi romanzi e adattamenti cinematografici.

Agatha Christie. Miss Marple o Poirot? Rituali e indizi tra letteratura e cinema al centro del nuovo tè letterario in programma domani alle 17 all’ Art Hotel Milano. La data scelta non è casuale: i 50 anni dalla scomparsa della regina del giallo (foto), avvenuta il 12 gennaio 1976. La serata, curata dal critico d’arte Ilaria Magni, proporrà letture, immagini e brani cinematografici tratti dalle opere più celebri di Agatha Christie, per raccontare una scrittrice ancora oggi capace di affascinare il pubblico. Una lettura in lingua originale sarà affidata a Myes - My English School Prato. Miss Marple o Poirot? Il pubblico sarà coinvolto in un confronto aperto tra i due detective simbolo dell’autrice, non come semplici personaggi, ma come due modi opposti di leggere il mondo: l’intuizione silenziosa contro il metodo razionale, l’osservazione quotidiana contro l’ordine geometrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il tè letterario per Agatha Christie Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie Leggi anche: I Sette Quadranti di Agatha Christie: Cast e trama della nuova serie Netflix su Agatha Christie in arrivo la settimana prossima Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. The Literary Book Club | The Murder on the Links by Agatha Christie | August 2025 Argomenti discussi: Il tè letterario per Agatha Christie; All’Art Hotel Milano un tè letterario pomeridiano dedicato ad Agatha Christie; Gennaio in Valtrebbia, il programma delle iniziative sul territorio; Qual è la commedia gialla per l'ora del tè? (la serve Freya Sampson). Dieta mediterranea protagonista del Tè letterario di Info Irpinia, scegliere cosa mangiare influisce su salute, economia e societàUna riflessione a tutto campo sul valore di cui si carica il cibo nella società di oggi e sull'importanza di una corretta alimentazione. E' il senso del quarto appuntamento del Tè letterario di Info I ... corriereirpinia.it Siapiccia, torna in biblioteca il Tè LetterarioNuovo incontro, a Siapiccia, organizzato dalla biblioteca comunale, dedicato a tutti gli appassionati della lettura. Lunedì 24 marzo, infatti, nella struttura di via Gramsci, a partire dalle 17, è in ... unionesarda.it 13 autori e un solo libro. Nel 1931, Agatha Christie e altri 12 celebri autori del Detection Club diedero vita a un esperimento letterario senza precedenti: un giallo scritto a più mani, in cui ogni autore proseguiva la storia senza conoscere l’esito finale. Da q - facebook.com facebook #AgathaChristie #giallo #letteratura #libri 1976-2026: 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie. x.com

