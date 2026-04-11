La Strada Provinciale 1671 tra Marcellinara e Tiriolo sarà riaperta entro pochi giorni, dopo un periodo di chiusura che aveva isolato le comunità dell’entroterra catanzarese. La riapertura consentirà di ripristinare la percorribilità del tratto stradale, che era stato chiuso temporaneamente. La decisione segue le operazioni di riparazione e messa in sicurezza del tratto interessato.

Il tratto della Strada Provinciale 1671 che collega Marcellinara e Tiriolo tornerà a essere percorribile entro i prossimi giorni, segnando la fine di un periodo di isolamento per le comunità dell’entroterra catanzarese. Gli ultimi interventi tecnici sono attualmente in corso per garantire la sicurezza del manto stradale dopo il sopralluogo effettuato questa mattina, che ha coinvolto le autorità regionali, provinciali e i vertici dei comuni interessati. La tempistica per la riapertura definitiva è stata stabilita a seguito del confronto sul campo tra l’assessore regionale Montuoro, il vicepresidente della Provincia di Catanzaro Fragomele, il consigliere provinciale Formica e gli amministratori locali delle due zone colpite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio isolamento: riapre la SP 167 tra Marcellinara e Tiriolo

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