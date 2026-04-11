Diverse fonti indicano che il difensore dell'Inter potrebbe lasciare il club a fine stagione. Si parla di un trasferimento possibile in Arabia Saudita, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La notizia circola con insistenza tra gli addetti ai lavori e rappresenta una delle principali novità dell'ultima settimana legata al mercato dei trasferimenti. Restano da attendere eventuali dichiarazioni da parte delle parti interessate.

di Alberto Petrosilli Acerbi Inter, piovono importanti conferme sull’addio del centrale nerazzurro a giugno: possibile il trasferimento in Arabia. L’ Inter si prepara a salutare uno dei suoi leader più carismatici. Mentre la squadra attende la sfida decisiva di domani a Como per avvicinarsi matematicamente allo scudetto, il futuro di Francesco Acerbi sembra ormai scritto. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il difensore azzurro è pronto a cedere alle lusinghe dell’Arabia Saudita per quello che si preannuncia come l’ultimo grande capitolo della sua carriera. Acerbi Inter e l’addio a giugno: c’è l’Arabia nel futuro. Il legame tra il centrale e il tecnico piacentino è destinato a ricomporsi per la terza volta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi Inter, conferme definitive sull’addio a giugno? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

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