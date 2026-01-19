Evacuare abitazioni pericolo Maltempo Italia più di 90 interventi dei pompieri Allarme totale

L’intenso maltempo che interessa l’Italia ha portato a oltre 90 interventi dei vigili del fuoco, con evacuazioni e misure di sicurezza nelle zone più colpite. La situazione rimane critica, richiedendo attenzione continua da parte delle autorità per prevenire rischi e garantire la sicurezza delle persone.

L'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia non accenna a placarsi, costringendo i soccorritori a un lavoro incessante e le amministrazioni locali a misure di prevenzione drastiche per evitare tragedie. La situazione appare particolarmente critica in Sardegna, dove la furia degli elementi ha mobilitato le squadre di emergenza in ogni provincia. Finora, sono circa 150 interventi svolti dai Vigili del fuoco, di cui un numero consistente, circa 90, è direttamente riconducibile alle avverse condizioni meteo che stanno flagellando l'Isola. Per gestire al meglio il flusso di richieste, un funzionario della Direzione regionale è stato distaccato presso la sala operativa della Protezione civile, così da raccordarsi con tutte le componenti statali e regionali.

