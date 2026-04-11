10 app da avere sullo smartwatch con cui puoi fare praticamente tutto

Sul mercato ci sono molte applicazioni pensate per migliorare l’esperienza su smartwatch, offrendo funzioni che spaziano dalla gestione delle notifiche alla salute. Con un dispositivo indossabile si può monitorare il battito cardiaco, controllare la musica, ricevere messaggi e impostare promemoria senza dover estrarre lo smartphone. Queste app sono disponibili per vari modelli e sistemi operativi, consentendo di personalizzare l’utilizzo in base alle preferenze di ciascun utente.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nel panorama sempre più competitivo dei dispositivi wearable, gli smartwatch non sono più semplici estensioni dello smartphone, ma veri e propri hub personali da polso. Il loro valore, oggi, dipende in gran parte dalle applicazioni disponibili: strumenti che spaziano dal fitness al lavoro, passando per intrattenimento e benessere mentale. Secondo diverse analisi di settore, le app rappresentano uno degli elementi decisivi nella scelta di uno smartwatch moderno.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 10 app da avere sullo smartwatch con cui puoi fare praticamente tutto “Non puoi mai scegliere cosa fare della vita, vedi tutto da una gabbia”: Raffaele Sollecito si schiera con gli animali e parla delle analogie con i suoi anni in carcere“Sono stato quattro anni in carcere da innocente e ho vissuto sulla mia pelle cosa significa essere privo della libertà e vivere in una condizione in... I migliori smartwatch da avere con le Offerte di Primavera Amazon, per battere tutti sul tempoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.