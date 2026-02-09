È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani. Nato a Trapani nel 1929, ha dedicato tutta la vita alla scienza e alla divulgazione. Ha fondato i Laboratori nazionali del Gran Sasso, diventando un punto di riferimento per la ricerca internazionale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fisica e della cultura scientifica italiana.

AGI - È morto all'età di 96 anni il fisico e grande divulgatore scientifico Antonino Zichichi. Nato a Trapani nel 1929 è stato il fondatore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, uno degli istituti di riferimento della ricerca mondiale. Figura per certi versi controversa del panorama scientifico nazionale, lo si ricorda per le sue battaglie contro le superstizioni, come credente cattolico e critico tanto sulle fondamenta della teoria darwiniana dell'evoluzione quanto sul contributo degli esseri umani al cambiamento climatico. Professore emerito di Fisica Superiore all'Università di Bologna, presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare dal 1977 al 1982, direttore e fondatore, nel 1962, del Centro interdisciplinare per la cultura scientifica "Ettore Majorana" a Erice, Zichichi ha rappresentato una delle voci più appassionate della cultura scientifica del secondo Novecento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio ad Antonino Zichichi, il grande fisico tra scienza e fede

È morto a 96 anni il fisico e divulgatore Antonino Zichichi.

Se ne va uno dei nomi più noti della fisica italiana.

Antonino Zichichi – la più grande illusione del nostro tempo

