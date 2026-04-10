Il 13 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Bacio, un'occasione per ricordare il gesto di affetto più semplice e immediato. In questa ricorrenza, diverse aziende di cosmetici presentano cinque nuove nuance di rossetti, dai toni più delicati come il rosa ballerina fino ai più vivaci come il rosso vibrante. Le formule variano tra le più cremose e quelle più lucide, pensate per essere al passo con le labbra in ogni momento.

5 nuances, dalle più cremose alle più glossate, per labbra al bacio . Il 13 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Bacio, un’occasione per ricordare il potere dei gesti semplici che sanno trasmettere affetto e complicità. In questa giornata speciale, il rossetto diventa più di un accessorio di bellezza, ma il complice perfetto di un sorriso, una coccola o un tocco di personalità, ideale per chi vuole lasciare un’impressione memorabile ovunque vada. Dal rosa ballerina al rosso vibrante, ecco 5 rossetti da tenere in borsetta. YVES ROCHER-ROSSETTO SATINATO ROUGE BOTANIQUE Il Rossetto Rouge Botanique Satinato combina colore intenso e trattamento nutriente in un elegante finish luminoso e satinato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - World kissing day, 5 rossetti a prova di bacio: dal rosa ballerina al rosso vibrante

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