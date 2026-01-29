Sabato 31 gennaio alle 15:30 si gioca la sfida tra Eintracht Francoforte e Leverkusen. Entrambe le squadre attraversano un momento difficile e sono lontane dalla zona Champions. Cercano punti per risalire in classifica, ma sarà una partita aperta, con molte incognite. I tifosi si aspettano uno spettacolo combattuto, con le due squadre che daranno il massimo per migliorare la loro posizione.

Non è un gran momento per Eintracht Francoforte e Leverkusen, squadre che al momento sono distaccate dalla zona Champions e cercano di risalire la china. Gli Adler hanno salutato una Champions disastrosa perdendo in casa contro il Tottenham, sesto KO in 8 gare e appena 4 punti fatti complessivamente. Per il momento neppure il tecnico ad interim Schmitt è riuscito a far invertire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Leverkusen (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Analisi della sfida tra Eintracht Francoforte e Hoffenheim, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30.

