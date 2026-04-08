Il settore del trasporto aereo tiene sotto controllo le scorte di carburante per prevenire possibili interruzioni delle operazioni. Secondo le ultime comunicazioni, l’Italia dispone di riserve che coprono circa sette mesi di consumo. Questa situazione permette di affrontare eventuali criticità legate alla disponibilità di carburante, garantendo un certo grado di sicurezza per le operazioni di volo nel breve termine.

Il settore del trasporto aereo monitora con attenzione l’approvvigionamento di carburante per evitare blocchi dei voli, mentre l’Italia dichiara di possedere riserve sufficienti per coprire sette mesi di fabbisogni. A Reggio Emilia emerge un quadro complesso sulla disponibilità di cherosene. Willie Walsh, che ricopre il ruolo di direttore generale dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, ha evidenziato come il rientro a una normalità per i costi e le forniture richiederà diversi mesi. Questo scenario prospettico persiste anche nell’eventualità che lo Stretto di Hormuz non subisca chiusure. La gestione di questo rischio passa attraverso l’Ente Nazionale per l’Avione Civile, organo sotto la tutela del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli a rischio: l’Italia ha scorte di carburante per 7 mesi

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