Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 4 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha fornito un servizio informativo per aggiornare gli automobilisti sulle condizioni di traffico e eventuali variazioni lungo le principali strade della zona. L'aggiornamento è disponibile attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto Urbano della A24 per traffico si rallenta da Tor Cervara al Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per troppi così rallenta tra Bufalotta e bivio A24 roma-teramo Più avanti si sta in coda dalla Ardeatina alla Pontina in carreggiata esterna per traffico si sta in fila tra la Roma Fiumicino Ostiense e più avanti si rallenta dalla Pontina alla diramazione Roma Sud uno sguardo alle autostrade risolto l'incidente sulla A24.