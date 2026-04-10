Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la rete di viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime notizie sulla situazione del traffico e delle condizioni stradali, offrendo informazioni utili per gli automobilisti in transito. L'aggiornamento riguarda le eventuali criticità o variazioni nelle strade principali, con l'obiettivo di fornire un quadro aggiornato della viabilità regionale.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare risolto l'incidente Terna Code in diminuzione ora localizzate tra le uscite diramazione Roma sud e Prenestina interna si rallenta cui per traffico intenso dalla Nomentana alla 24 e dalla Tuscolana alla piace colazione scorrevole poi sul tratto Urbano della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino diamo uno sguardo le consolari risolto l'incidente sulla Salaria la circolazione è regolare tra via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe in direzione raccordo anulare Nella direzione opposta code ma per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio possiamo ancora dal sr218 Rocca di Papa dove a... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook