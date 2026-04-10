Lunedì, il ministro degli Esteri si recherà a Beirut per una visita ufficiale, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità della regione. Nelle ultime ore circolano indiscrezioni su un incontro tra il politico e Marina Berlusconi, ma ancora non sono stati resi noti dettagli o eventuali nomi coinvolti. La visita si inserisce in un contesto di tensioni e tentativi diplomatici per affrontare le sfide politiche e sociali nel paese mediorientale.

Una cosa è certa: lunedì Antonio Tajani si recherà a Beirut in missione da ministro degli Esteri «per la stabilità del Paese. Ma prima della polveriera libanese, il leader di Forza Italia dovrà affrontare oggi a Milano il pranzo con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Un incontro per discutere del partito come ne avvengono tanti tra i figli del Cavaliere e il segretario degli azzurri, se non fosse che stavolta sul tavolo verrà servito il nome del nuovo capogruppo alla Camera. Rumors parlano di Enrico Costa nel caso in cui Paolo Barelli, attuale guida di Fi a Montecitorio, dovesse essere sacrificato in ragione del rinnovamento. Dieci giorni fa Tajani non aveva escluso un suo addio nel caso in cui da Milano gli avessero fatto saltare il fedelissimo Paolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vertice Tajani-Marina Berlusconi, le indiscrezioni: che nome spunta

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Forza Italia, Barelli verso il ministero delle Imprese per lasciare a Marina B. il posto da capogruppo. Il capogruppo verso la nomina come vice di Urso. Domani vertice Marina-Tajani. @salvini_giacomo x.com