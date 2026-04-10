Vertenza Acqua e Sapone Incontro con la proprietà

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha incontrato nel primo pomeriggio di ieri i rappresentanti della proprietà di Acqua e Sapone, azienda che gestisce la catena di negozi, operante per conto di Cesar Spa. L'incontro si è svolto in un’ora di confronto, senza ulteriori dettagli sulle questioni trattate. La discussione si è tenuta in un momento di attenzione crescente sulla situazione dell’azienda nel territorio.

Il sindaco Franco Capocchi ha incontrato nel primo pomeriggio di ieri la proprietà Logimer Acqua e Sapone, che opera per conto di Cesar Spa. Al tavolo c’erano i titolari Ballati, Brogi, Costa nell’ ambito delle problematiche legate alla grave crisi lavorativa che sta investendo il magazzino di Casa del Corto rilevato dall’ azienda Cesar Spa. Un incontro- secondo quanto detto dal sindaco Capocchi - per capire la situazione attuale ed anche per poter valutare un eventuale nuovo utilizzo di locali e magazzini per altre attività imprenditoriali nel caso che Cesar lasciasse definitivamente Piancastagnaio mandando a casa oltre 50 lavoratori.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Acqua&Sapone, oggi sciopero: "Nell’incontro chiusura confermata"La vertenza Acqua&Sapone si fa subito calda, con l’annuncio di una giornata di sciopero per oggi, deciso ieri dalle organizzazioni sindacali.

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