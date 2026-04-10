Il sindaco ha incontrato nel primo pomeriggio di ieri i rappresentanti della proprietà di Acqua e Sapone, azienda che gestisce la catena di negozi, operante per conto di Cesar Spa. L'incontro si è svolto in un’ora di confronto, senza ulteriori dettagli sulle questioni trattate. La discussione si è tenuta in un momento di attenzione crescente sulla situazione dell’azienda nel territorio.

Il sindaco Franco Capocchi ha incontrato nel primo pomeriggio di ieri la proprietà Logimer Acqua e Sapone, che opera per conto di Cesar Spa. Al tavolo c’erano i titolari Ballati, Brogi, Costa nell’ ambito delle problematiche legate alla grave crisi lavorativa che sta investendo il magazzino di Casa del Corto rilevato dall’ azienda Cesar Spa. Un incontro- secondo quanto detto dal sindaco Capocchi - per capire la situazione attuale ed anche per poter valutare un eventuale nuovo utilizzo di locali e magazzini per altre attività imprenditoriali nel caso che Cesar lasciasse definitivamente Piancastagnaio mandando a casa oltre 50 lavoratori.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza Acqua e Sapone. Incontro con la proprietà

Acqua&Sapone, oggi sciopero: "Nell’incontro chiusura confermata"La vertenza Acqua&Sapone si fa subito calda, con l’annuncio di una giornata di sciopero per oggi, deciso ieri dalle organizzazioni sindacali.

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Vertenza Acqua e Sapone. Incontro con la proprietàLe istituzioni vogliono scongiurare la chiusura di questa attività. I sindacati diffidiamo l’azienda dal proseguire con certe modalità. lanazione.it

Vertenza Logimer/Acqua e Sapone a Piancastagnaio: SI porta il caso in ParlamentoSIENA. La vicenda dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento logistico Logimer di Piancastagnaio, che opera per conto del gruppo Cesar S.p.A. ?L’onorevole Marco Grimaldi (SI) ha depositato ... ilcittadinoonline.it

L’onorevole Marco Grimaldi (SI) ha depositato un’interrogazione ai Ministri delle Imprese e del Lavoro per chiedere la salvaguardia dei 56 posti di lavoro e l’apertura di un tavolo di confronto urgente https://www.gazzettadisiena.it/vertenza-logimer-acqua-e-sa - facebook.com facebook

Vertenza Acqua & Sapone, Bezzini (PD): “Regione convocherà tavolo di crisi” x.com