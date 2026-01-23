Australian Open 2026 Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi Avanzano Zverev de Minaur e Bublik super rimonta di Medvedev

Nella giornata dedicata ai match di terzo turno degli Australian Open 2026, si sono definiti gli incontri degli ottavi di finale nel tabellone maschile. Tommy Paul affronterà Carlos Alcaraz, mentre Zverev, de Minaur e Bublik hanno ottenuto la qualificazione, con Medvedev che ha rimontato dopo una partenza difficile. La giornata ha confermato il livello competitivo e l’incertezza che caratterizzano il torneo.

Si è chiuso il sipario sulla giornata dedicata ai match di terzo turno della parte alta del tabellone del singolare maschile agli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park ha continuato il suo cammino autoritario Carlos Alcaraz: lo spagnolo, numero uno del mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale superando con un netto 6-2 6-4 6-1 la testa di serie numero 32, Corentin Moutet. Per Carlitos solo un lieve passaggio a vuoto nel secondo set, subito compensato da un tennis a tratti scintillante. Una vittoria che ha avuto anche un valore simbolico: quella contro il francese è stata infatti la 100ª partita disputata dallo spagnolo nei tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

