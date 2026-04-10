Ogni volta che il sistema scolastico italiano mostra segni di criticità, le soluzioni proposte si concentrano principalmente su aspetti morali e comportamentali. Recentemente, un nuovo progetto è stato annunciato con l’obiettivo di promuovere rispetto, empatia e parità tra studenti, proponendo iniziative di rieducazione più che interventi strutturali. La questione viene affrontata frequentemente in questi termini, senza interventi diretti sui problemi di risorse o infrastrutture.

Roma, 10 apr – C’è un tratto che ritorna con regolarità quasi meccanica nel dibattito sulla scuola italiana: ogni volta che il sistema mostra le sue crepe strutturali, la risposta non arriva mai sul piano materiale, ma su quello morale. Cambiano le formule, si aggiornano le parole chiave, ma la logica resta identica. Il nuovo progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, realizzato con INDIRE, sull’“educazione al rispetto, all’empatia e alla parità di genere” si inserisce perfettamente in questa traiettoria. Un investimento triennale, una piattaforma digitale, moduli formativi per docenti e personale, coinvolgimento attivo degli studenti: tutto appare organico, strutturato, persino ambizioso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Valditara e il progetto “rispetto-empatia-parità”: l’ennesima rieducazione per farci dimenticare chi siamo

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Valditara contro violenza nelle scuole: ‘Servono lezioni di empatia e rispetto’Il ministro invita le opposizioni ad evitare di frapporre ostacoli sulle norme contro l'uso dei coltelli, ed evidenzia l'urgenza di formare i ragazzi...

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RILEVAZIONE ISTAT SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA, VALDITARA: PER L'ITALIA RISULTATI ESTREMAMENTE POSITIVI. SUPERATO L'OBIETTIVO DI AGENDA 2030 CON 5 ANNI DI ANTICIPO. "La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersio - facebook.com facebook

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