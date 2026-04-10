Usl 6 nuovo piano per gli ospedali | Pilerci guida la rete Euganea

La gestione della rete ospedaliera dell’area Euganea è stata affidata a un nuovo protagonista strategico, con un piano che coinvolge anche l’ospedale di Pilerci. La riorganizzazione prevede modifiche nelle modalità di coordinamento tra le strutture sanitarie e l’assegnazione di ruoli chiave a specifici enti. La revisione della rete mira a migliorare l’efficienza e l’offerta dei servizi sanitari nella zona.

La gestione della rete ospedaliera dell’area Euganea vede un nuovo protagonista strategico: il dottor Pilerci è stato ufficialmente chiamato a coordinare le direzioni mediche dei quattro presidi che compongono l’Usl 6, assumendo la responsabilità della Funzione Ospedaliera con la firma del contratto sottoscritto dalla nuova direttrice generale, Patrizia Benini. L’incarico, che vede coinvolti i poli di Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco e Schiavonia, mira a creare un sistema integrato dove l’efficienza delle strutture si sposi con la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. Il percorso professionale del medico, nato nel 1965, lo vede approcciare questo ruolo dopo aver guidato la direzione medica dell’ospedale Immacolata Concezione a partire dal settembre 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Usl 6, nuovo piano per gli ospedali: Pilerci guida la rete Euganea Ulss 6, la funzione ospedaliera cambia regista: il dottor Pilerci nominato nuovo direttoreCambio ai vertici della funzione ospedaliera dell’Ulss 6: in cabina di regia arriva il dottor Claudio Pilerci. Sanità in Molise: nuovo piano per ospedali moderni e cure localiLa Giunta regionale ha delineato le nuove direttrici per la sanità molisana attraverso il Documento di economia e finanza regionale 2026-2028, che... Temi più discussi: Proposte per il territorio al nuovo Piano socio-sanitario; Perugia, altri 6 chilometri di piste ciclabili. Ma su quelle vecchie spuntano diversi problemi; Taglio alle liste d’attesa Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anni. Padova, la nuova squadra dell'Ulss 6: equilibrismo fra conti e diritto alla salutePresentate le priorità di mandato. Ci sono 50 milioni da recuperare su un bilancio da 2,3 miliardi di euro. La neo direttrice generale Benini: No ai tagli ma dobbiamo riportare i conti in ordine ... rainews.it I nuovi assetti ai vertici della sanità padovana: ecco i nomi scelti dai direttoriIl nuovo direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, dottor Paolo Fortuna, e dell'Ulss 6 Euganea, dottoresa Patrizia Benini, hanno ufficialmente scelto le loro squadre. Tra nuove entrate e conferme, ... padovaoggi.it Ospedale Terni, Bandecchi tira dritto sull’accordo di programma. Assenti Usl 2 e Proietti http://ow.ly/Jxvw106wZAA #tuttoggi #Cronaca #Terni #accordodiprogramma #bandecchi #comunediterni #evidenza #nuovoospedale #ospedaleterni #proietti #regione #u - facebook.com facebook