Nella puntata di venerdì 10 aprile 2026 di Uomini e Donne, è stata presentata nuovamente Cristina Tenuta, dama del programma. La puntata ha mostrato dettagli sul suo lavoro e sulla sua età, mentre si sono approfonditi alcuni aspetti della sua discendenza e delle sue attività sui social. Cristina Tenuta, che aveva già partecipato in passato, è tornata a essere protagonista del talk show, attirando l’attenzione dei telespettatori.

Uomini e Donne riaccende i riflettori su Cristina Tenuta. Il ritorno della dama è andato in onda nella puntata di venerdì 10 aprile 2026. Il suo nome non è nuovo al pubblico del dating show di Maria De Filippi, in quanto aveva già fatto parte del parterre over. Il suo rientro in studio avviene in un momento preciso della stagione e si lega a un nuovo cavaliere. Tra passato televisivo, vita privata e presenza online, emergono diversi elementi che delineano il suo profilo. Chi è la nuova dama Olfa: cognome e passato Il ritorno di Cristina Tenuta a Uomini e Donne. Durante la puntata del 10 aprile 2026, mentre Marco Gaggini è al centro dello studio, Maria De Filippi annuncia che una ragazza ha contattato la redazione per conoscerlo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Cristina Tenuta: lavoro, età, discendenza, ex e social

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