Ungheria Orban attacca l’opposizione | ‘Complotta con intelligence straniere per manipolare voto’

In Ungheria, il primo ministro ha accusato i partiti di opposizione di aver ideato un piano con l’aiuto di agenzie di intelligence estere per influenzare le prossime elezioni. La disputa si è intensificata con dichiarazioni pubbliche che evidenziano sospetti sulla presunta collaborazione tra le forze politiche avverse e entità straniere. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico nazionale, alimentando un clima di tensione tra le diverse fazioni.

Scontro totale in Ungheria. Il premier Orban attacca l’opposizione e l'accusa di un complotto con l'intelligence straniera per impadronirsi del potere. Intanto, mentre Trump lo sostiene, i sondaggi premiano Magyar A due giorni dalle elezioni in Ungheria, il premierViktor Orbanalza il livello dello scontro e accusa apertamentel’opposizione di voler “impadronirsi del potere” con l’aiuto di servizi di intelligence stranieri. In un videomessaggio pubblicato sui social, il leader diFideszdenuncia un presunto piano fatto di “caos, pressioni e demonizzazione internazionale” per mettere in discussione la volontà popolare. Nel mirino c’è soprattuttoPéter Magyar,il principale sfidante, che secondo i sondaggi sarebbe invantaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ungheria, Orban attacca l’opposizione: ‘Complotta con intelligence straniere per manipolare voto’ Ungheria, il leader dell’opposizione Magyar: “Orban mi ricatta con un mio video intimo”Il leader dell’opposizione in Ungheria Peter Magyar ha denunciato sui social l’utilizzo da parte dell’amministrazione del premier Viktor Orban di un... Ungheria, intercettazioni rubate per coprire i legami con Putin: così Orbán attacca i giornalistiIl giornalista investigativo Szabolcs Panyi è finito al centro di una violenta campagna di discredito in Ungheria dopo la diffusione, avvenuta negli... Temi più discussi: Ungheria, Orban potrebbe aver firmato un piano di 12 punti con la Russia. Cosa sappiamo; Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance attacca Bruxelles e promette sostegno a Orbán in vista delle elezioni ungheresi; La missione di Vance in Ungheria, un assist per Orbán alle urne; Budapest, Vance attacca l’Ue: Ingerenze elettorali. Trump al telefono: Grande lavoro di Orbán. Elezioni Ungheria, Orban accusa l'opposizione: «Complotto per manipolare il voto». E incassa l'endorsement di TrumpSi infuoca il clima in Ungheria in vista delle elezioni politiche di domenica. Mentre l'opposizione guidata da Peter Magyar viene data in vantaggio dagli ultimi sondaggi, il premier ... ilmessaggero.it Elezioni Ungheria 2026, Orban: Opposizione cospira contro di meL'accusa del primo ministro in carica è di aver messo in atto a due giorni dalle elezioni un tentativo organizzato di usare il caos, la pressione e la demonizzazione internazionale per ribaltare la d ... tg24.sky.it L’Ungheria di Viktor Orbán x.com Ravennati e ungheresi insieme per l’Europa e una nuova Ungheria. - facebook.com facebook