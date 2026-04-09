Anticipazioni Un Posto al Sole 13-17 aprile | settimana esplosiva la decisione di Greta cambia tutto Nunzio e Rossella cosa succede davvero?

La prossima settimana di “Un Posto al Sole” promette un susseguirsi di eventi intensi, con la decisione di Greta che influenzerà le vicende dei personaggi principali. Nunzio e Rossella si troveranno coinvolti in situazioni che cambieranno il corso delle loro storie, mentre i protagonisti affrontano momenti di grande tensione. La soap mantiene il suo ritmo serrato tra drammi familiari, segreti e decisioni importanti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Settimana ad alta tensione per la soap “Un Posto al Sole”, la storica soap di Rai 3, che continua a intrecciare drammi familiari, segreti e scelte difficili nell’access prime time. Ad aprire la settimana è la delicata situazione tra Greta e la figlia Cristina: il tentativo della donna di introdurre nella propria vita un nuovo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni febbraio: Marina tentata dall’appello di Roberto. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ANTICIPAZIONI Stasera #8aprile ‘Di Bella sul 28’ in diretta su #Tv2000 alle 21.05. Conduce @AntDiBella Focus sul cessate il fuoco tra #StatiUniti e #Iran Ospiti: Gianfranco Rotondi @FratellidItalia @grotondi Ernesto Ruffini promotore dei comitati ‘Più x.com