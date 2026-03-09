Rossato domina la difesa | il break decisivo del secondo quarto

Durante la partita di pallacanestro a Reggio Emilia, Riccardo Rossato ha messo in mostra una forte presenza difensiva, contribuendo a bloccare gli attacchi avversari. Nel secondo quarto, la squadra di casa ha realizzato un parziale importante che ha permesso di creare un vantaggio sostanziale. La partita si è svolta davanti a un pubblico che ha assistito a un momento chiave del match.

La serata di pallacanestro a Reggio Emilia ha Riccardo Rossato protagonista assoluto della difesa, mentre la squadra locale ha costruito un vantaggio decisivo nel secondo quarto grazie a un break strategico. Con il risultato finale ancora non comunicato ufficialmente, l’atmosfera in campo era elettrica: Jaylen Barford e Tomas Woldetensae hanno guidato l’assalto offensivo con precisione chirurgica. I dati delle statistiche di gioco rivelano una prestazione difensiva eccezionale da parte dell’ex Trapani, capace di imporre il suo ritmo fisico dopo un periodo di pausa. La gara si è svolta sotto i riflettori della cronaca sportiva locale, dove ogni rimbalzo e ogni recupero hanno contato per mantenere la pressione alta sui rivali friulani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

