Nel Regno Unito, l’opinione pubblica nei confronti degli Stati Uniti è cambiata rispetto al passato, con il 53% dei cittadini che considera l’amministrazione di Trump un rischio per la stabilità globale. Questa inversione di percezione si riflette in un crescente scetticismo verso le politiche statunitensi e il loro impatto internazionale. La maggioranza degli intervistati vede nella gestione americana una minaccia piuttosto che un punto di riferimento.

La percezione pubblica nel Regno Unito riguardo al ruolo globale degli Stati Uniti ha subito una drastica inversione di tendenza, con la maggioranza dei cittadini britannici che ora identifica l’amministrazione guidata da Trump come un elemento negativo per il mondo. Questo mutamento radicale dell’opinione emerge dai dati raccolti durante la London Defence Conference, in un momento in cui il conflitto in Iran sta mettendo a dura prova i legami tra le due nazioni transatlantiche. Un crollo verticale del consenso verso Washington. I nuovi rilevamenti condotti da Public First evidenziano un distacco crescente tra Londra e gli Stati Uniti. Secondo le ultime statistiche, il 53% della popolazione britannica considera oggi l’influenza americana come una forza negativa su scala mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UK, crolla la fiducia negli USA: il 53% vede Trump un pericolo globale

Europa, crolla la fiducia negli USA: superati persino dalla CinaLa percezione degli Stati Uniti tra i cittadini europei ha subito un crollo drastico, scendendo dal 61% di fiducia registrato a marzo 2024 al 25%...

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Siamo oltre la satira, ormai. Perché Matteo Salvini, oggi, nel 2026, ha risposto così alla domanda se Trump meriti ancora il Nobel per la Pace: “Vediamo come vanno le cose in Iran, in Libano, in Ucraina, e in Groenlandia, e in Venezuela e a Cuba. Attendiamo, - facebook.com facebook

La situazione con gli Epstein files è così drammatica per Trump, e per Melania, che la first lady ha dovuto convocare un’intera conferenza stampa per separare la sua storia da quella di Epstein. x.com