Una recente rilevazione mostra un calo significativo della fiducia nei confronti degli Stati Uniti tra i cittadini europei. Dopo aver raggiunto il 61% a marzo 2024, il livello di fiducia è sceso al 25% nell’ultima rilevazione. Nel frattempo, la percezione della Cina tra gli europei ha superato quella degli Stati Uniti, segnando un cambiamento nelle opinioni pubbliche sulla scena internazionale.

La percezione degli Stati Uniti tra i cittadini europei ha subito un crollo drastico, scendendo dal 61% di fiducia registrato a marzo 2024 al 25% attuale. I dati emergono da una ricerca di Polling Europe, realtà nata dall’unione tra OpinionWay e Swg, analizzata da Riccardo Grassi. Il calo della stima verso Washington è così netto che gli americani sono ora percepiti come meno amichevoli rispetto alla Cina. Mentre i cittadini dell’Unione Europea vedevano negli Usa un alleato primario, oggi quel legame appare profondamente incrinato per una fetta consistente della popolazione. L’erosione del legame atlantico tra numeri e percezioni. Il cambiamento di rotta è visibile nel confronto con i dati di poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, crolla la fiducia negli USA: superati persino dalla Cina

Fiducia USA crolla al 25%: la Cina supera WashingtonLa fiducia degli europei negli Stati Uniti ha subito un crollo verticale, scendendo dal 61% al 25% in meno di un anno.

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