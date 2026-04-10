Una forte ondata di piogge ha colpito il distretto di Antiochia, nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia. Durante l’evento, sono state salvate 32 persone, tra cui nove minori, che si trovavano in difficoltà a causa delle acque ingrossate. Le operazioni di soccorso sono state portate avanti dalle squadre di emergenza locali, che hanno rimosso le persone dai luoghi pericolanti.

Trentadue persone, tra cui nove minori, sono state salvate dalle acque dopo che una violenta ondata di piogge ha colpito il distretto di Antiochia, nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia. Il maltempo, iniziato nella serata di mercoledì 8 aprile e degenerato durante la mattinata successiva, ha causato allagamenti stradali, l’interruzione delle attività scolastiche e danni significativi alle infrastrutture commerciali della zona. L’impatto del meteo sul tessuto urbano e sociale di Antiochia. La rapidità con cui il livello dell’acqua è salito ha messo in seria difficoltà la mobilità locale nei nove quartieri interessati dal fenomeno. In particolare, nel settore di Güzelburç, un autobus destinato al trasporto degli studenti si è ritrovato impossibilitato a procedere a causa dell’innalzamento del manto stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turchia, piogge devastanti ad Antiochia: 32 salvati tra i flutti

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