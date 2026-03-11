In Iran, i suoli contaminati e le piogge “nere” stanno causando gravi problemi ambientali. Gli attacchi alle infrastrutture petrolifere del paese hanno portato a dispersioni di sostanze nocive nel terreno e nell’atmosfera, peggiorando la qualità dell’aria e mettendo a rischio l’ambiente locale. Le conseguenze si stanno facendo sentire in diverse aree, sollevando preoccupazioni sugli effetti a lungo termine sulla salute e sull’ecosistema.

I raid alle infrastrutture petrolifere iraniane non stanno producendo soltanto conseguenze militari ed economiche: secondo diversi analisti internazionali, i bombardamenti potrebbero aprire anche un fronte ambientale dagli effetti potenzialmente devastanti destinati a protrarsi nel tempo, con conseguenze per la salute pubblica e per gli ecosistemi della regione. Gli attacchi che hanno colpito diversi impianti energetici nei pressi di Teheran – tra cui il deposito petrolifero di Shahran e il sito di stoccaggio di Shahr-e Rey – hanno innescato incendi di grandi dimensioni che per giorni hanno continuato a bruciare. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano dense colonne di fumo nero che si alzano sopra la capitale iraniana, prova della combustione di petrolio e carburanti industriali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Suoli contaminati e piogge “nere”: le conseguenze ambientali in Iran potrebbero essere devastanti

