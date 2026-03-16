La salute passa dalla prevenzione | l’importanza di un semplice esame per il tumore del colon-retto

Dal 16 al 28 marzo si svolge una campagna di prevenzione dedicata al tumore del colon-retto, la terza forma tumorale più diffusa al mondo. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un semplice esame per la diagnosi precoce, offrendo informazioni e opportunità di screening per ridurre i rischi legati a questa patologia.

Con un semplice esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci è possibile individuare eventuali sanguinamenti intestinali, primi indicatori di una possibile presenza di polipi nel tratto gastrointestinale. Il tumore del colon-retto ha origine molto spesso da un polipo, una piccola escrescenza che si forma a partire dalla proliferazione delle cellule della mucosa intestinale all’interno del colon o del retto. Nella maggior parte dei casi i polipi non provocano sintomi evidenti. Tuttavia, possono causare perdite di sangue, talvolta anche di piccola entità o intermittenti, che non sempre sono visibili a occhio nudo. Proprio per questo motivo l’esame per la ricerca del sangue occulto rappresenta uno strumento fondamentale di screening. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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