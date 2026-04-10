Trump Pessimo lavoro Iran sulla gestione del petrolio a Hormuz

Il governo degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione riguardo alle azioni dell’Iran nello Stretto di Hormuz, affermando che il paese potrebbe imporre pedaggi alle petroliere che passano nella zona. Le autorità americane hanno richiesto all’Iran di interrompere immediatamente questa pratica, che viene descritta come dannosa. La questione riguarda la gestione del traffico marittimo e i controlli nel tratto di mare strategico.

WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci sono notizie secondo cui l’Iran starebbe imponendo pedaggi alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz: è meglio che non lo stiano facendo e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!”.E’ quanto scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “L’Iran sta facendo un ‘pessimo lavorò nella gestione del petrolio nello Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo!”, ha continuato Trump in un altro post. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Armato di lusinghe, Rutte cerca di salvare la Nato da un Trump furente che pensa alle punizioni. Di @paolapeduzzi x.com

Iran, Trump su Hormuz: "Pessima gestione, non è questo l'accordo" - facebook.com facebook