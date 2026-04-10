Trombosi e cancro quale relazione? A Bergamo i big del settore

A Bergamo si tiene un summit dedicato alle connessioni tra trombosi e tumori. Durante l'incontro, esperti del settore discutono di come la presenza di trombosi possa influenzare la gravità di un tumore e di come il cancro possa favorire lo sviluppo di coaguli sanguigni. L'evento riunisce specialisti e ricercatori interessati a approfondire questi aspetti clinici, con l'obiettivo di migliorare le strategie di diagnosi e trattamento.

IL SUMMIT. Tra trombosi e cancro ci sono relazioni importanti: la trombosi può aumentare la gravità del tumore e il cancro può favorire la formazione di trombosi. Nei pazienti oncologici, dopo il cancro, la seconda causa di morte è rappresentata dal tromboembolismo. Una condizione da 4 a 11 volte più frequente nelle persone malate di cancro rispetto a chi non lo è. Anche le terapie anti-tumorali aumentano ulteriormente il rischio di formazione di trombi. Un argomento specialistico, certo. A questo tema, infatti, dal 17 al 19 aprile a Bergamo, è dedicata la XIII edizione di un Congresso internazionale cui partecipano relatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Trombosi e cancro, quale relazione? A Bergamo i big del settoreTra trombosi e cancro ci sono relazioni importanti: la trombosi può aumentare la gravità del tumore e il cancro può favorire la formazione di trombosi. ecodibergamo.it

Cancro, quali sono i 4 sintomi insoliti da non sottovalutareA spiegarlo è il professor Mikkael A. Sekeres, professore ordinario di Medicina e primario della divisione di ematologia presso il Sylvester Comprehensive Cancer Center dell'Università di Miami. ilgiornale.it