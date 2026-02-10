Porto vecchio capitale del marketing | 30 anni di b2b con i big del settore

Trieste si prepara ad accogliere l’edizione speciale di B2Big Live, il grande evento dedicato al marketing B2B. Per la prima volta, il congresso si terrà al Generali Convention Center, il più grande polo congressuale del Nord-Est, affacciato sul mare. Un’occasione per i professionisti del settore di incontrarsi, confrontarsi e scoprire le ultime novità.

B2Big Live torna con un’edizione speciale: per la prima volta l’evento dedicato al marketing B2B si svolgerà a Trieste, nella cornice prestigiosa del Generali Convention Center, il più grande polo congressuale del Nord-Est affacciato sul mare. In programma l’1 e il 2 ottobre 2026, l’ottava.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Porto Vecchio capitale del marketing

Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce una quota del 30% de “Il Giornale”, segnando un importante passo nel panorama editoriale italiano.

Oggi a Palazzo Matteotti si è svolto un incontro tra RCS Sport e le città di tappa del Centro e Sud Italia, tra cui Napoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

She agreed to a fake marriage, unaware it was the CEO's plan—he's secretly loved her for ten years!

Ultime notizie su Porto Vecchio capitale del marketing

Argomenti discussi: Porto Vecchio tra annunci e urgenze irrisolte, Azione: i nuovi progetti non diventino un alibi; Porto Vecchio, ICS: Sgombero senza accoglienza: murato l’edificio 118, persone lasciate senza tutele; Migranti, Honsell (Open Sinistra Fvg) tanti ancora abbandonati in Porto Vecchio.

Pronto il programma triennale delle opere pubbliche di TriestePer Porto Vecchio ai 145 milioni pubblici se ne aggiungeranno 100 di capitale privato. Polemiche sui 30 milioni per la prima fase dell'ovovia ... rainews.it

#Foibe Il #Magazzino18 al Porto Vecchio di Trieste è il simbolo degli esuli istriani, fiumani e dalmati con i suoi oggetti che le persone sono state costrette ad abbandonare. Uno scenario irreale in cui ci accompagnano l'inviato #GR1 @fedemello e i testimoni ch x.com

porto vecchio e priorità regionali, azione chiede scelte chiare e risposte sulle emergenze - facebook.com facebook