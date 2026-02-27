trick williams pronto per un cambio di gimmick in wwe

Dopo aver trascorso del tempo in NXT, Trick Williams è stato trasferito a SmackDown, dove ha adottato un ruolo da heel. La sua presenza nel roster principale della WWE è stata accompagnata da un'evoluzione del personaggio, che si riflette nelle sue recenti apparizioni sul ring. L'atleta si prepara ora a un possibile cambio di gimmick, mentre continua a lavorare sul suo stile e sulla gestione della presenza scenica.

In seguito a un periodo di consolidamento in NXT, Trick Williams è stato inserito nello SmackDown, dove ha mostrato una gestione del personaggio da heel che ha catturato l’attenzione del pubblico e ha aperto la discussione su una possibile evoluzione narrativa. la promozione ha seguito con attenzione la risposta degli spettatori, soprattutto in vista dell’Elimination Chamber in programma, e l’interesse interno si è concentrato sulla sostenibilità di una trasformazione del suo ruolo. Secondo diverse fonti di settore, la WWE sta valutando seriamente di valorizzare Williams come top face, valorizzando l’ottimo legame con il pubblico di SmackDown. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

