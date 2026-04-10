Tragedia nei campi | trattore si ribalta muore un pensionato

Un incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di oggi a Fumone, in provincia di Frosinone, provocando la morte di un uomo di 87 anni residente ad Alatri. Secondo le prime ricostruzioni, il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato, causando il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dramma nel pomeriggio di oggi, 10 aprile 2026, a Fumone, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 87 anni, residente ad Alatri, ha perso la vita in un tragico incidente agricolo.Intorno alle ore 16.30, lungo la strada vicinale Casette, il trattore agricolo che stava conducendo si è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Castellaneta, trattore si ribalta nei campi: muore agricoltore di 82 anniTarantini Time QuotidianoUn uomo di 82 anni è morto nella tarda mattinata nelle campagne di Castellaneta dopo un grave incidente agricolo avvenuto in... Tragedia tra Pallagorio e Casabona trattore precipita in un burrone di 100 metri, due morti e ferito