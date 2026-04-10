Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile, a Treviso, un pioppo si è abbattuto improvvisamente, colpendo alcune persone mentre si trovavano all'aperto. L'albero è crollato senza preavviso, provocando un incidente grave. Le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo, ma una delle persone coinvolte è deceduta poco dopo. La zona è stata messa sotto sequestro per le indagini di rito.

Il tardo pomeriggio di giovedì 9 aprile ha squarciato la quiete di Treviso, trasformando un momento di ordinario svago in una tragedia che lascia senza fiato. Lungo l’argine del canale Botteniga, la vita di Pietro Monici, 39 anni, si è spezzata sotto il peso immane di un enorme pioppo. L’uomo stava pescando insieme a un amico quando l’albero, improvvisamente, si è schiantato al suolo travolgendolo. Mentre il compagno di pesca è rimasto miracolosamente illeso, seppur in stato di profondo choc, per Pietro non c’è stato nulla da fare: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare incessantemente per liberare il corpo dai tronchi che lo avevano completamente sepolto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, crolla un pioppo nel pomeriggio: colpiti in pieno. Morte atroce

“Ha ceduto all’improvviso”. Tragedia in Italia, volo nel vuoto di 7 metri: morte atroceIl destino si è consumato in un istante silenzioso, proprio mentre la giornata sembrava scorrere con la solita cadenza del dovere e della precisione.

Tragedia in Italia, travolto e ucciso da un camion: com’è potuto succedere. Morte atroceIl sole di mezzogiorno ha illuminato una scena straziante alle porte di Milano, dove un mercoledì ordinario si è trasformato in tragedia.

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Tragedia sfiorata a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Una bambina di 12 è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni di una scuola media. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo l - facebook.com facebook

Lite familiare finisce in tragedia, ventenne viene accoltellato all'addome: «Camminava con una mano sull'addome, perdeva sangue» x.com