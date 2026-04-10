Nella giornata del 10 aprile 2026 alle 18:30, si registra un traffico intenso sul raccordo anulare di Roma. Lungo la carreggiata interna si formano code a tratti, rendendo difficile la circolazione nella zona. Le condizioni del traffico sono monitorate in tempo reale e si consiglia di prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti.

Luceverde Roma traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Anagnina trafficata la tangenziale est e cose verso San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria in direzione Stadio Olimpico dallo svincolo per La 24 alla Nomentana è zona Salaria in centro in pieno svolgimento una manifestazione il corteo partito da Piazza Emanuele II giungerà a Piazzale del verano fino alle 20 possibili deviazioni o limitazioni per le 16 linee del trasporto pubblico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2026 ore 18:30

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Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook