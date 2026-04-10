Il traffico a Roma il 10 aprile 2026 alle 16:30 presenta alcune criticità. La rete di informazione sulla mobilità segnala vari disagi e rallentamenti in diverse zone della città. Il servizio, curato da sistemi di gestione del traffico e da enti locali, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale. Sono presenti code e congestioni in alcune arterie principali, con interventi di gestione del traffico in corso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità diversi incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente si sta in coda sulla tangenziale est tra via Prenestina e lo svincolo A24 direzione Stadio Olimpico incidente avvenuto sulla complanare è sempre per incidente disagi al traffico su Viale del Muro Torto altezza piazzale Flaminio verso piazzale Brasile un altro incidente sta provocando su via Cristoforo Colombo nei pressi di viale dell'Umanesimo verso il centro città questa sera alle 20:45 all'Olimpico in programma Roma Pisa modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2026 ore 16:30

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Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook