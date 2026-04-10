Alle prime ore del mattino, la circolazione sulla rete viaria di Roma risulta sostenuta. Le strade sono piuttosto congestionate a causa di lavori in corso che coinvolgono alcune arterie principali. La situazione è monitorata in tempo reale e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni presenti lungo il percorso. La situazione potrebbe subire variazioni in base all’andamento del traffico e alle eventuali nuove segnalazioni.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati retta sostenuta la circolazione data lavora sulla rete viaria cittadina in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative sul Raccordo Anulare abbiamo ancora un 20 lungo la carreggiata interna dal bivio con la Roma Napoli fino allo svincolo Ardeatina a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima dell'uscita per la via Appia in carreggiata esterna e rallentamenti traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita per la via Pontina è sempre in esterna abbiamo code tra la Prenestina e lo svincolo Tiburtina tutta la turbano della Roma L'Aquila incolonnamenti a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in...

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto ... romadailynews.it

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#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook