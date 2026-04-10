Alle 9:30 del 10 aprile 2026, si registra un traffico intenso sulla riviera laziale. Le strade della regione sono caratterizzate da un flusso veicolare elevato, causando rallentamenti e code lungo le principali arterie. La situazione interessa diverse zone, con particolare congestione nelle aree più frequentate della zona. La circolazione si presenta particolarmente complessa in questa fascia oraria.

luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati intenso traffico sulla riviera laziale in particolare nella zona di Roma è proprio a Roma da segnalare un incidente sul Raccordo Anulare ci sono code carreggiata esterna tra l'uscita Catilina e lo svincolo La Rustica code anche in carreggiata interna a Trana a Tiburtina e La Rustica in provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo Terme tra Bomarzo a Soriano nel Cimino dove si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata raccomandiamo le dovute attenzioni nella zona dei Colli Albani abbiamo incolonnamenti sulla provinciale 216 il maremmano aperta a Marino Grottaferrata vi sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-04-2026 ore 09:30

Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora...

Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie...

Temi più discussi: Traffico Lazio del 01-04-2026 ore 09 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto ... romadailynews.it

Traffico 10, 11 e 12 aprile 2026: le previsioni del weekendPrevisioni traffico per il fine settimana del 10, 11 e 12 aprile 2026 con focus su grandi arterie autostradali e condizioni climatiche attese. sicurauto.it

SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook