Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé degli altri dei luoghi in cui viviamo
Il Festival della salute mentale torna ad Arezzo, con una serie di eventi organizzati per tutto il mese di aprile. La manifestazione prevede incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni e conferenze. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé, degli altri e degli ambienti in cui si vive, offrendo diverse occasioni di confronto e partecipazione alla cittadinanza.
Arezzo, 10 aprile 2026 – In arrivo incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo. È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, che quest’anno si svolgerà dal 15 al 22 aprile diffondendosi ancora di più sul territorio: sono infatti previsti eventi non solo ad Arezzo e in Valdarno ma anche in Casentino, con il coinvolgimento di nuovi enti pubblici che hanno deciso di collaborare alla rassegna organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est.. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Torna il Festival della salute mentale, l'edizione 2026Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante...
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