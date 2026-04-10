Terni esposto al Ministro Piantedosi | Possibili cause di incompatibilità per Bandecchi Anibaldi e Tagliavento

A Terni è stata organizzata una conferenza stampa in cui è stato presentato un esposto rivolto al Prefetto e al Ministro dell’Interno. Il documento solleva questioni relative a possibili cause di incompatibilità che riguardano il sindaco e due assessori del Comune. L’atto è stato consegnato ufficialmente alle autorità competenti e riguarda questioni legate alla compatibilità delle cariche pubbliche ricoperte dagli esponenti politici locali.

Una conferenza stampa per presentare l’esposto inviato al Prefetto Antonietta Orlando ed al Ministro Matteo Piantedosi, in merito a possibili cause di incompatibilità riguardanti il sindaco Stefano Bandecchi e gli assessori Paolo Tagliavento e Sergio Anibaldi. L’iniziativa si è svolta nel corso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Bandecchi “bis”, la giunta del Comune di Terni è al completo: il sesto assessore è Sergio AnibaldiProject manager del progetto stadio clinica, il tecnico ha “battuto” l’architetto Stefano Cecere per l’ingresso nell’esecutivo. Piantedosi, ritorno al lavoro dopo il caso Claudia Conte: nel weekend trilaterale nella sua IrpiniaIl ministro nel fine settimana a Mirabella Eclano impegnato in un vertice con i colleghi di Francia e Germania per affrontare i temi dei flussi migratori, ... repubblica.it Claudia Conte e la relazione con Matteo Piantedosi: Giorgia Meloni ha convocato il ministro dell'InternoIl titolare del Viminale ha già incontrato la presidente del Consiglio. Lui l'avrebbe tranquillizzata, anche se pubblicamente ha scelto di non commentare la vicenda. Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, P ... today.it