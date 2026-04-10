Termini per il bilancio ' esauriti' e rottamazione ferma al palo | pressing sui commissari

I termini per completare il bilancio sono ormai scaduti e non ci sono aggiornamenti riguardo alla possibilità di aderire alla Rottamazione Quinquies. Questa misura permetterebbe ai cittadini di regolarizzare i debiti con il Comune evitando sanzioni e interessi di mora. La situazione ha portato a un pressing sui commissari incaricati di gestire la fase transitoria, in attesa di eventuali decisioni o interventi ufficiali.

Termini per il bilancio scaduti e nessuna nuova sull’adesione alla Rottamazione Quinquies, che permetterebbe anche ai casertani di poter ‘rottamare’ i propri debiti col Comune evitando sanzioni e interessi di mora.Sono due le scadenze nel mirino dell’ex capogruppo di Fratelli d’Italia Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Tributi, pressing sui commissari per rottamazione: "Opportunità ma no a variazioni peggiorative"“La mia battaglia - si legge in una nota - forte dell’esperienza già maturata nel 2023 quando promossi con successo la precedente rottamazione, è... Rottamazione dei tributi, lettera ai CommissariRottamazione tributi a Caserta: “Basta temporeggiare, scegliamo incassi reali per il bene della città” Ancora caotica la questione dei tributi a... Temi più discussi: Bilancio di previsione 2026-2028: via libera al differimento al 31 marzo 2026 per gli Enti delle Regioni colpite da eventi alluvionali; Fondi sanitari integrativi: Confprofessioni chiede correttivi sui termini di bilancio; Bilancio 2025, tempistiche ordinarie per l’approvazione dei soci; Campania: nella Legge di Stabilità 2026 novità su condono e pianificazione urbanistica. Bilancio 2025: entro quando va approvato dai soci?Visita il Focus dedicato al Bilancio di Esercizio continu amente aggiornato con e-book, Libri, Corsi online e Fogli di calcolo. fiscoetasse.com Bilancio 2025: dai controlli all'approvazioneCampagna bilancio 2026: come prepararsi all'approvazione e poi al deposito del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ... fiscoetasse.com Scadono tra lunedì e martedì (14 aprile) i termini per la presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Salerno, dopo le dimissioni dell’ex sindaco del capoluogo, Vincenzo Napoli. Si tratta di elezioni amministrative di secondo livello, - facebook.com facebook La ferrovia Termini Centocelle ha chiuso per sempre: che fine faranno i lavoratori ift.tt/UVnMise x.com