Tempo Scooter cosa pensano i romani degli alberi che cadono?

Oggi Dejan Cetnikovic del Tempo Scooter ha girato per le strade di Roma per chiedere ai cittadini cosa ne pensano degli alberi che cadono. La paura di incidenti aumenta, e molti si chiedono se si faccia abbastanza per mettere in sicurezza le piante lungo le vie della città. Alcuni romani si dicono preoccupati, altri non sono sorpresi, ma tutti notano che il problema resta aperto.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a chiedere ai romani se hanno paura degli alberi che cadono in città. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tempo Scooter, cosa pensano i romani degli alberi che cadono? Approfondimenti su Tempo Scooter Tempo Scooter, cosa pensano i romani dei sampietrini Tempo Scooter, cosa pensano i romani del limite di velocità in centro Il limite di velocità di 30 kmh nel centro di Roma è una misura che mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita urbana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Velocifero. Già il nome è un programma: veloce e un po’ pestifero. Sono arrivati in concessionaria i nuovi Tennis e City One. Scooter piccoli, scattanti, fatti per chi in città non ha tempo da perdere e zero voglia di stare in coda. Non fanno i gentili. Partono, si infil facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.