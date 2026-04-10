Tearo Clerici | I Nomadi
Il 10 aprile un noto gruppo musicale italiano si esibirà a Brescia, portando avanti il loro tour dal titolo Live Tour 20252026. La data rappresenta una delle tappe più attese del tour e coinvolge una band con una lunga carriera nel panorama musicale italiano. L’evento si svolgerà presso una location della città, con biglietti già disponibili online e nelle rivendite autorizzate.
Il 10 aprile il celebre gruppo italiano Nomadi farà tappa a Brescia con una delle date più attese del loro Live Tour 20252026. L'evento si terrà presso il Teatro Clerici, con inizio previsto alle ore 21.15.I Nomadi, tra le band più longeve e amate della musica italiana, portano sul palco oltre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Kaymak: la crema dei nomadi turchiSulla superficie del latte bollente, lentamente, si forma un disco cremoso che cattura secoli di storia pastorale.
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